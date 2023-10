"Hanno abusato di me". Ma i lati oscuri sono molti

Stupro del Piano: indagini serrate e bocche cucite, ma pare che troppe cose non tornino, in questa vicenda dai contorni oscuri. L’episodio di presunta violenza sessuale risalirebbe a due giorni fa, quando una donna di origini straniere ha chiamato il 112 da largo Sarnano chiedendo aiuto: "Mi hanno stuprata, vi prego aiutatemi". La signora, che avrebbe origini cubane e sarebbe già nota alle forze dell’ordine per delle vicende pregresse, sarebbe gravata anche dalla misura cautelare del braccialetto elettronico per altre questioni. Gli inquirenti l’avrebbero ascoltata all’ospedale regionale di Torrette, dove è stata portata con un mezzo della Croce Gialla di Ancona, accorsa sul posto insieme all’automedica di Ancona Soccorso, partita dalla sede dell’ex Crass, e dalle volanti della questura dorica. Subito è stato attivato, in ambito sanitario, il protocollo di profilassi previsto dal così detto codice rosa, ma i riscontri ospedalieri – secondo quanto si apprende – avrebbero dato esito negativo. Il condizionale è d’obbligo, dato che la vicenda, in termini di veridicità, è ancora tutta da vagliare e la dinamica è in corso di accertamento da parte della Squadra mobile. Che, vista la delicatezza dell’episodio riferito, preferisce la riservatezza. A tal proposito, potrebbero rivelarsi utili i filmati delle videocamere del Piano San Lazzaro, quelle posizionate vicino al distributore di benzina verso via Urbino, nonché quelle di corso Carlo Alberto. La presunta violenza sessuale, avrebbe detto la donna, sarebbe infatti avvenuta in strada, tra corso Carlo Alberto e via Giordano Bruno. La cubana, nella serata a cavallo tra il 17 e il 18 ottobre, pare abbia trascorso una serata in compagnia di alcuni amici (o conoscenti), in un’abitazione del Piano. Poi, qualcuno – tra di loro – si sarebbe offerto di accompagnarla a casa. E sarebbe proprio nel tragitto verso casa che sarebbe stata violentata. O almeno così ha raccontato. Una storia, questa, dai contorni ancora poco chiari. Certo è che la cubana è stata dimessa nelle scorse ore dal pronto soccorso del nosocomio di via Conca e fino a ieri non aveva ancora presentato querela. In largo Sarnano, l’altra mattina, la donna sarebbe stata soccorsa anche da altri passanti, prima dell’arrivo delle pantere e dei sanitari del 118, piombati sul posto a sirene spiegate. Ma cosa sia davvero successo, all’alba di due giorni fa, beh, è ancora tutto da spiegare.

Nicolò Moricci