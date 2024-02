Hanno la seconda miglior difesa. Uno degli avversari meno adatti

L’avversario sbagliato, che arriva in un momento di una quiete apparentemente ritrovata: con questa etichetta la Carrarese si presenta allo stadio Del Conero. La formazione di mister Calabro arriva ad Ancona forte di quattro vittorie consecutive e di un terzo posto con due punti di vantaggio sul Perugia e con sole cinque lunghezze di distanza dalla Torres seconda in classifica.

Insomma, uno di quegli avversari tutt’altro che abbordabili e che verrà nel capoluogo con le velleità di proseguire la scalata, cercando di guadagnarsi la seconda piazza per disputare i playoff con tutti i vantaggi del caso. Vero che la formazione marmifera evoca dei bei ricordi ai biancorossi, con quel turno play-off vinto l’anno scorso che garantì loro l’accesso alle fasi nazionali, ma questa volta la storia è diversa.

Con sole diciotto reti subite, i toscani possono vantare la seconda miglior difesa del torneo dopo le tredici della capolista Cesena, oltre a farsi forza di un gioco sicuramente non troppo spumeggiante, ma quanto bassa per portare a casa i tre punti. Ne sanno qualcosa Torres, Olbia, Entella e Gubbio, le ultime quattro squadre che sono cadute sotto i colpi della Carrarese: non le ultime della classe, tanto per intenderci.

Del resto, per rifilare cinque gol ai sardi, che fino a poche settimane fa si contendevano la testa della classifica con il Cesena, significa che davanti c’è molta qualità. A provarlo sulla propria pelle è stato anche il Gubbio, che pochi giorni prima aveva liquidato con un secco quattro a zero il Pescara e che è invece caduto allo Stadio dei Marmi.

Durante la gara di andata, l’Ancona riuscì ad opporre una stoica resistenza per novanta minuti abbondanti, ridotta in dieci uomini per l’espulsione di Peli, prima di capitolare in extremis con il gol di Zuelli. Era certamente ancora un altro campionato, visto che sulle panchine sedevano due allenatori che sono stati sollevati dai loro rispettivi incarichi (Donadel ad ottobre e Dal Canto appena un mese fa), ma il ruolini di marcia della Carrarese impone di tenere alta la soglia dell’attenzione e della concentrazione, come sta ribadendo da tempo Colavitto.

Una squadra che annovera elementi giovani, ma anche di esperienza, tra cui spiccano bomber Alessandro Capello, Simone Della Latta, centrocampista col vizio del gol, ma anche i navigati Giannetti, Panico, Di Gennaro, Capezzi, Mrorosini, Belloni e Illanes: quanto basta per presentarsi alla griglia playoff come una della favorite. Insomma, come si dice in gergo, di carne al fuoco ce n’è tanta, contro una squadra che in C fa la voce grossa da diversi anni: ma siamo certi che Colavitto, nonostante la caratura dell’avversario, non firmerebbe comunque per un pareggio.

Gianmarco Minossi