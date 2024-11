"Hanno spaccato tutto e rubato"

Sembrava essersi smorzata la scia di furti che nel giro di due sere ha messo a ferro e fuoco la Valmusone e invece no. Domenica sera altro colpo, seppur da poco, in un’abitazione al Cerretano di Castelfidardo. Anche stavolta i ladri sono saliti sulle grondaie della palazzina e poi sono riusciti a entrare nell’appartamento. Era vuoto ma qualcosa deve averli messi in fuga. Sono riusciti a portare via però un pc e soldi nascosti nel comò della camera da letto, risparmi tenuti con cura. Hanno lasciato una scia di danni indicibile dopo aver rotto la porta finestra e spaccato il vetro. Sono agili e forti, non li spaventa nulla, nemmeno rischiare che in casa ci sia qualcuno. Un terzo (o quarto) funge da "palo" e li aspetta in macchina. La sera prima erano stati in zona Sant’Agostino, sempre a Castelfidardo, e anche a Osimo, quartiere Sacra Famiglia. "È successo anche nel palazzo Briganti Bellini, addirittura in piazza del Comune dunque. "Ci sono entrati nel nostro studio arrampicandosi sul balcone al primo piano, sopra la farmacia Romaldini. Hanno spaccato un vetro e divelto una porta. Sono irruenti", dice il commercialista Fabrizio Micozzi. Tutti i furti sono stati denunciati ai carabinieri che in queste ore hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza poste sulle principali arterie dove quella macchina si sarebbe data alla fuga. Non sono mancate le segnalazioni al 112 da parte di cittadini di movimenti sospetti. Verosimilmente si tratta della stessa banda di ladri (o di due connesse tra di loro) che potrebbe aver già fatto ritorno alla propria base, anche fuori Regione. Si tratterebbe di una banda itinerante in trasferta che in una sola notte punta a compiere quanti più Furti possibili, arraffare soldi e non solo e tornare a "casa" per la conta. Forse la loro è una macchina rubata. Lentamente si stanno ricostruendo i pezzi di un puzzle per garantire la sicurezza dei cittadini in questi giorni di grande allarme. Intensi intanto sono i controlli serali sul territorio anche da parte della Polizia locale per la prevenzione di furti d’auto e in casa "tipici" di questo periodo. "Un servizio che si ripete con costanza e che testimonia il concreto e diuturno impegno degli uomini della Polizia locale della città della fisarmonica finalizzati a garantire elevati standard di sicurezza, non solo stradale – dicono dal comando -, con un collaudato modello di pattugliamento dinamico supportato da attrezzature moderne e personale specializzato che ha riscosso il consenso di molti cittadini che, superato il controllo, prima di ripartire hanno ringraziato gli agenti per un presidio di polizia che è garanzia per tutti".

si.sa.