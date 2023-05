"Hänsel e Gretel" al teatrino del Piano

Al teatrino del Piano di Ancona oggi (ore 18) va in scena la nuova produzione del Teatro del Canguro, ‘Hänsel e Gretel_Favola da tavola’, con Natascia Zanni. Diretto da Adriana Zamboni, che firma il testo insieme a Lucio Diana, lo spettacolo si ispira alla fiaba di Hänsel e Gretel, vecchissima storia che i Fratelli Grimm hanno trascritto all’inizio del 1800, riguardante un periodo in cui in Europa c’era tanta fame. Qui oggi le cose sono un po’ cambiate, ma quando ci viene quel languorino, cosa mangiamo? ‘Con questo spettacolo proviamo a giocare con il cibo usando la Fantasia – si legge nella presentazione –-. I bambini vengono accolti davanti ad un tavolo che presto verrà apparecchiato: si tratterà di una colazione? Di una merenda? Cosa nasconderà il classico cestino da picnic? Ci sono cose da mangiare, ma c’è anche altro, come il necessario per preparare il tè o il caffè… però, a ben guardare, tutti questi oggetti fan venire voglia di giocare. Una mela non è solo un frutto, ma con un po’ d‘immaginazione, può trasformarsi nel viso di un bambino, così come una caffettiera può diventare una strega dal naso adunco. La casa della strega nel bosco è piena di dolci squisiti, ma saranno buoni questi cibi di cui si abbuffano i due affamati bambini?