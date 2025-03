Harakiri Vigor, pareggio che sa di sconfitta

VIGOR 1TERMOLI 1

VIGOR (4-3-3): Campani 5,5, Fernandez 5,5, Pjetri 5 (30’st Tomba s.v.), Magi Galluzzi 5,5, Rotondo 5,5 (29’st D’Errico s.v.), Furini 6 (32’st Subissati s.v.), Gonzalez 6, Carnevale 6,5 (21’st Tenkorang 5), Gasparroni 6 (29’st Beu s.v.), Pesaresi 6, Ferrara 7,5. All. Antonioli

TERMOLI (3-5-2): Palombo 6,5, Allegretti 4, Magnani 6,5, Sicignano 6, Galdo 6, Keita 6 (41’st Traini s.v.), Esposito 6 (36’st Biaggi s.v.), Ricci 7 (30’st Hysaj s.v.), Mariani 6, Volpe 6 (45’st Zammarchi s.v.), Cancello 5,5 (21’st Ferchichi 6). All. Mosconi

Arbitro: De Stefanis di Udine

Reti: 26’st Ferrara (V), 28’st Ricci (T)

Note: Ammonito Carnevale (V). Espulso Allegretti (T).

La Vigor pareggia, ma il clima al ’Bianchelli’ è lo stesso che si respira dopo una sconfitta. Un errore difensivo vanifica tutti gli sforzi; il Termoli ringrazia e porta avanti la sua striscia positiva, mentre ai senigalliesi rimane tanto amaro in bocca. La cronaca: dopo appena un minuto di gioco Volpe fa prendere un bello spavento al ’Bianchelli’: seppur in posizione defilata trova lo spazio per calciare, bravo Campani a chiudere di piede. Pochi secondi dopo ci prova Ricci, ma non inquadra lo specchio della porta, complice l’azione di disturbo di Magi Galluzzi. Dopo un inizio critico la Vigor alza la testa, la crescita dei rossoblu coincide soprattutto con quella di Ferrara e Carnevale: i due creano parecchio scompiglio nel versante di sinistra e proprio Ferrara chiama al miracolo Palombo a ridosso del quarto d’ora di gioco. Il gran colpo di reni dell’estremo difensore molisano diventa un assist per Fernandez che sciupa clamorosamente da pochi passi. Dopo un inizio furioso, il ritmo cala. Il primo tempo scivola così verso la conclusione senza altri spunti particolari eccezion fatta per un tiro, più casuale che voluto, di Furini che calcia da 30 metri, per evitare che il pallone finisse in fallo laterale, ed incredibilmente centra l’incrocio dei pali. La ripresa viene subito condizionata dall’espulsione di Allegretti che inspiegabilmente commette un fallo pericolosissimo, tanto da alzare la gamba all’altezza del volto di Gasparroni. Il rosso diretto è un regalo enorme per la Vigor che, infatti, 10 minuti dopo passa in vantaggio. Un pallone scodellato in area per la testa di Pesaresi viene trasformato dal capitano in un assist per Ferrara che di piatto, a tu per tu con il portiere, non può sbagliare. Gli indizi porterebbero ad una vittoria dei rossoblu, ma nel calcio nulla è scontato specie con la difesa ballerina della Vigor. Puntualmente il Termoli pareggia il conto in due minuti: un innocuo pallone verso l’area di Campani viene intercettato da Ricci che devia in porta e rimette la gara in parità, inerme la difesa vigorina. Una doccia gelida, un gol pesantissimo che nega ai rossoblu un successo che sarebbe stato preziosissimo. Anche stavolta la Vigor si è fatta male da sola e questo è preoccupante.

Nicolò Scocchera