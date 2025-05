Harley Davidson, il raduno internazionale torna in città

Harley Davidson sceglie ancora la spiaggia di velluto, dal 30 aprile al 3 maggio 2026 va in scena lo ‘Spring Rally’.

L’annuncio è stato dato ieri a Port Grimaud, la piccola Venezia francese, dal sindaco Massimo Olivetti e dall’assessore al Turismo Simona Romagnoli presenti al raduno Harley-Davidson "Eurofestival 2025".

"Un evento di grande rilievo per la nostra città, sia per il valore simbolico che per la forte attrattività turistica che genera – spiegano -. Dopo il successo dell’edizione 2024 dell’E.o.g Really abbiamo lavorato con determinazione per confermare la presenza del raduno anche nel 2026, intrattenendo costanti rapporti con il gruppo Harley-Davidson".

Un evento solitamente itinerante che, gli organizzatori hanno scelto di riportare ancora una volta a Senigallia: "Durante la manifestazione in Francia siamo stati avvicinati da numerosi partecipanti all’edizione 2024 – spiegano Olivetti e la Romagnoli - entusiasti all’idea che l’evento possa fare ritorno nella nostra città".

L’evento nel 2024 aveva lanciato la stagione estiva, portando turisti, per lo più stranieri, in un periodo di bassa stagione. Un volano importante anche dal punto di vista della pubblicità: le foto del corteo di Harley Davidson, dove a fare da cornice erano i monumenti iconici della spiaggia di velluto, hanno fatto il giro del mondo.

Tante anche le televisioni, sia nazionali che internazionali, che si sono occupate dei motociclisti per tutta la durata del raduno dove, nonostante l’alta partecipazione, non si sono verificati problemi di ordine pubblico. L’ottima organizzazione ha sicuramente inciso nella scelta di far tornare in città un evento tra i più attesi dagli harleysti di tutto il mondo.

"Lo Spring Rally 2026 si terrà dal 30 aprile al 3 maggio, e ci si aspetta una città vivace e animata da migliaia di visitatori, pronti a vivere un’altra straordinaria esperienza all’insegna della passione per le due ruote e dell’accoglienza senigalliese" concludono.