Harley Davidson, tutto il centro off-limits

Partito il countdown per il trentesimo raduno delle Harley Davidson, in programma dal 6 al 9 giugno: oggi il vertice sulla sicurezza. Già partita la macchina operativa per accogliere le 50mila persone attese per l’evento. Sold out le strutture ricettive della spiaggia di velluto e del suo hinterland. È stato stilato il programma musicale targato Virgin Radio, che vedrà dj Ringo in consolle sul palco che sarà allestito in piazza Garibaldi. Oggi la decisione definitiva, ma si preannuncia un centro storico off-limits per le auto per tutto il week-end, che sarà all’insegna dei motori. Garantito il carico e scarico, mentre la circolazione sarà esclusivamente pedonale e consentirà ai motociclisti di sostare con i mezzi negli appositi spazi che saranno delineati. Oggi al vertice saranno presenti anche il questore e il prefetto, oltre ai vertici delle forze dell’ordine locali. Divieto di introdurre il vetro nelle piazze e divieto di somministrare bevande in bicchieri o contenitori di vetro, salvo il servizio al tavolo, un provvedimento che è ormai attivato a ogni grande manifestazione per garantire la sicurezza nella piazza. Saranno probabilmente individuati dei punti di accesso opposti alle vie di fuga necessarie per rispettare il piano di sicurezza, che sarà perfezionato nella giornata di oggi. Previsti anche i blocchi anti terrorismo che saranno posizionati, molto probabilmente, tra in via Pisacane, piazza Saffi e ponte degli Angeli. Si lavora anche per sensibilizzare i senigalliesi, che per la prima volta potranno assistere a uno degli eventi più importanti e di portata internazionale. Protagoniste non saranno solo le motociclette, ma anche la musica e il village, dove sarà possibile ammirare le moto, ma anche fare acquisti negli stand, tanti saranno dedicati allo street food. Un evento nell’evento, che vedrà i riflettori accesi sulla sicurezza e il piano già previsto e perfezionato in queste ore sarà valido per tutte e tre le giornate in cui si svolgerà il festival. Un incontro i cui i partecipanti saranno in movimento, le moto hanno già dei percorsi che prevedono anche un tour nell’entroterra. La spiaggia di velluto è stata scelta per la conformità del territorio che presenta la possibilità di percorsi interessanti per gli amanti delle due ruote. Quello del 30esimo raduno Harley Davidson è il primo sold out dell’estate, che si presenta con un cartellone ricco di eventi e una vasta scelta per i concerti.