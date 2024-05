Harley, tolleranza zero verso alcol e droga

European H.o.g. Rally, ieri in Comune il vertice sicurezza per il 30° raduno Harley Davidson. Blocchi antiterrorismo, divieto d’introduzione del vetro nelle piazze e di somministrazione di bevande in vetro se non al tavolo, ma anche controlli a tappeto nelle arterie di collegamento alla città e nei parcheggi scambiatori. Tolleranza zero nei confronti di chi somministra alcolici a minori o di spaccio e uso di sostanze stupefacenti. Durante l’incontro si è parlato anche di come modificare la viabilità: l’accesso al centro storico e a un tratto di lungomare, sarà regolato, ma verrà garantito il carico e scarico delle merci. Sono attese 50 mila persone e si parla di 30 mila motociclette che per la gran parte saranno itineranti. Sold out dal 6 al 9 giugno tutte le strutture ricettive presenti sulla spiaggia di velluto e nei dintorni, il festival abbraccerà tutto il territorio, dove le moto sfrecceranno nei tanti percorsi che consentono di visitare sia il mare che le colline marchigiane. Già individuati i posti dove verranno posteggiate le moto: si tratta di via Portici Ercolani, che sarà chiusa al traffico veicolare consentendo solo il traffico delle moto e il tratto di lungomare dal Molo al Ponte Rosso, dove i mezzi verranno disposti su due file. I limiti all’accesso, saranno naturalmente anche nel tratto di lungomare interessato. L’evento si concentrerà in piazza Garibaldi, dove le presenze saranno contingentate e dove sono in programma concerti targati Virgin Radio: inizio alle 18 fino alla tarda notte: la line-up include il rock duro della Germania, gli harleysti The Picturebooks, l’icona del punk rock Marky Ramone (dei Ramones) e il chitarrista epico blues-rock statunitense Eric Steckel, oltre al prominente gruppo rock britannico The Rainband. Completeranno la line-up artisti italiani di spicco, tra cui il leggendario Giuseppe Scarpato, Hillside – Power Trio, Timothy Cavicchini, i DJ di Virgin Radio Italy Ringo e Toky e molto altro. Un evento nell’evento per cui si preannunciano tre giornate da bollino rosso in città con quello che apre la stagione dei grandi eventi. Una prima edizione senigalliese che, come non hanno escluso gli organizzatori durante la conferenza stampa di presentazione, potrebbe ripetersi a Senigallia, che ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche per ospitare un evento di simile portata. Nessun banco di prova, perché, come lo dimostra il vertice di ieri, la spiaggia di velluto non si farà trovare impreparata in quanto a sicurezza.