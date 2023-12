’Harry ti presento Sally’ chiude, il nuovo film di Miyazaki apre

Un Capodanno al cinema? Perché no? L’opportunità la offre l’Italia di Ancona, in corso Carlo Alberto, dove questo pomeriggio (ore 18, ingresso gratuito) verrà proiettato ‘Harry, ti presento Sally’ di Rob Reiner, ultimo film del 2023, e a mezzanotte e mezzo ‘Il ragazzo e l’airone’ di Hayao Miyazaki, primo film del 2024. La commedia con Billy Crystal e Meg Ryan non ha bisogno di molte presentazioni, visto il successo che ha avuto ovunque. L’ultimo capolavoro di animazione del regista giapponese racconta di un bambino di nome Mahito Maki che, guidato da un airone parlante, scopre nella sua nuova casa una torre abbandonata.