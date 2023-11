Hashish, cocaina e 1200 euro: doppio arresto

Cocaina, hashish, bilancini di precisione e una sfilza di banconote. Impossibile negare l’evidenza quando ieri mattina i carabinieri della stazione di Collemarini, insieme a quelli del Norm, sono entrati a casa di un 30enne anconetano, in zona stazione. In compagnia del giovane locale c’era un coetaneo di Salerno. Entrambi sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. La droga era nascosta in alcuni cassetti della camera dell’anconetano che probabilmente o doveva rivenderla all’altro o l’aveva appena acquistata. Il blitz è scattato dopo una indagine sullo spaccio che i militari stavano seguendo nella zona del Piano. I carabinieri hanno effettuato una accurata perquisizione in casa del 30enne, apparentemente senza precedenti, trovando quasi un etto e mezzo tra hashish e cocaina (140 grammi in tutto). Il quantitativo maggiore, 133 grammi, era di hashish mentre i restanti 7 grammi di cocaina erano confezionati in sei dosi, termosaldate. Nell’abitazione sono stati rinvenuti 1.200 euro, divisi in banconote di piccolo taglio e qualche carta da 50 euro, oltre ad un bilancino di precisione.

I due trentenni sono stati messi ai domiciliari, su richiesta del pm di turno e questa mattina dovranno comparire davanti al giudice Pietro Merletti per la convalida dell’arresto. Hanno già nominato due avvocati di fiducia, il legale Michele Di Ruggero e Gianni Baldoni. I due arrestati sarebbero due amici ma non abitano nella stessa abitazione dove i carabinieri hanno trovato la droga. Il controllo è scattato prima di pranzo, andando a colpo sicuro. Le perquisizioni si sono poi estese anche nelle pertinenze del 30enne anconetano e a casa dell’altro ma non sono stati trovati ulteriori quantitativi di droga. I militari stavano seguendo una pista precisa dello spaccio in città, seguendo persone già note come assuntori di sostanze stupefacenti. Proprio indagando sui consumatori, che arrivano fino al capoluogo dorico anche dai quartieri periferici come Torrette e Collemarino, sono riusciti ad intercettare i presunti pusher. Entrambi gli arrestati avrebbero una occupazione.

