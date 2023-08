Hashish e bici rubata: 30enne nei guai

Fermato durante gli accertamenti, i poliziotti lo sorprendono con dell’hashish in tasca, nei guai un 30enne senigalliese. Nell’abitazione dell’uomo gli agenti hanno rinvenuto anche una bicicletta elettrica rubata del valore di tremila euro. Un furto messo a segno due settimane fa e denunciato dal proprietario: il 30enne non è infatti riuscito a giustificarne il possesso ed è stato denunciato per ricettazione, mentre l’e-bike è stata riconsegnata al proprietario. Sono numerose le biciclette rubate in città per cui i cittadini hanno sporto denuncia, un fenomeno che si manifesta soprattutto nei mesi estivi, quando la gran parte dei senigalliesi utilizzano la bicicletta come mezzo principale per gli spostamenti. Nelle ultime settimane, a finire nel mirino dei ladri sono stati proprio diversi mezzi elettrici e di valore. Da qualche tempo, i malviventi hanno puntato anche i monopattini elettrici, soprattutto quelli parcheggiati sul lungomare. Oltre alla bicicletta, gli agenti hanno rinvenuto nell’abitazione del 30enne 16 grammi di hashish già frazionato che gli è costato una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Continua la task force contro l’uso e lo spaccio di droga, un fenomeno sempre più diffuso e che le forze dell’ordine stanno da tempo cercando di arginare intensificando i controlli.

Accertamenti che ormai interessano tutto il territorio senza tralasciare l’hinterland dove in più occasioni sono state trovate vere e proprie ‘fabbriche’ della droga. I controlli disposti dal Questore di Ancona riguardano anche la guida in stato di ebbrezza e l’abuso di alcool da parte dei giovani: è infatti caccia ai locali che somministrano sostanze alcoliche ai minori. Le forze dell’ordine eseguono costanti controlli anche in luoghi, la passeggiata del porto di levante, dove spesso sono stati sorpresi giovanissimi a bere alcolici. In più occasioni sono state infatti trovate abbandonate bottiglie di vetro e ci sono anche stati casi di atti vandalici ai danni di alcune strutture del porto e di imbarcazioni ormeggiate in prossimità della passeggiata. Controlli che nei mesi estivi sono stati estesi anche ai quartieri residenziali per scongiurare furti in abitazione: i malviventi infatti approfittano di finestre lasciate incautamente aperte per combattere il caldo. Il consiglio è sempre quello di attivare l’allarme se presente e di chiudere porte e finestre prima di uscire.