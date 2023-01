Hashish e marijuana negli zaini Controlli sul bus degli studenti

Controlli a tappeto sugli autobus degli studenti: trovati alcuni minorenni con hashish e marijuana. Mercoledì mattina i carabinieri della compagnia di Macerata, in particolare una pattuglia della sezione radiomobile del Norm e delle stazioni di Cingoli e Appignano, coadiuvati da due unità cinofili del nucleo cinofili di Pesaro, hanno messo in atto il progetto "scuole sicure". Già dalle 7 hanno proceduto al controllo degli studenti che scendevano dai pullman nel Comune di Cingoli diretti all’istituto alberghiero e al liceo classico Leopardi. Nel pullman della tratta Jesi – Cingoli i militari con il cane hanno trovato sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 0.9 grammi e uno spinello di 0,4.

Inoltre durante il controllo agli zaini di alcuni giovani, i militari hanno trovato sostanza stupefacente del tipo marjuana del peso di 3,9 grammi. Per tutti è scattata la segnalazione alla prefettura di Macerata per uso personale di sostanze stupefacente e la segnalazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni delle Marche di Ancona.