Hashish e soldi in casa Denunciato un 19enne

Un 19enne di Marzocca è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato lunedì dai carabinieri in servizio nella frazione: durante il controllo si è mostrato nervoso, un particolare che ha portato i militari ad effettuare una perquisizione che è stata estesa anche alla sua abitazione dove sono stati rinvenuti 10 grammi di hashish e mille e 300 euro in contanti. La droga è stata sequestrata. Il giovane è stato sorpreso durante i servizi periodici del nucleo radiomobile dei carabinieri, messi in atto per reprimere il traffico di droga.