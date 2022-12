Hashish in tasca: quattro i fermati

Due ventenni provincia di Ancona sono stati segnalati in Prefettura come assuntori dopo essere stati sorpresi con una modica quantità di sostanza stupefacente. Uno aveva in tasca un pacchetto di sigarette artigianali composte di tabacco misto a hashish mentre l’altro è stato sorpreso con degli involucri contenenti un totale di 15 grammi di hashish. I poliziotti hanno fermato in prossimità della stazione ferroviaria tre giovani che, alla vista degli agenti si sono mostrati insofferenti: uno aveva in tasca un involucro contenente hashish, la sostanza è stata sottoposta al sequestro e il giovane è stato segnalato in Prefettura. Stessa scena nei pressi di un giardino pubblico dove un ventenne è stato trovato anche lui in possesso di hashish. Un 47enne di Corinaldo, è stato invece fermato dai carabinieri mentre era alla guida di un’autovettura lungo la strada della Bruciata che collega Senigallia con Trecastelli e poi il borgo gorettiano. Sottoposto ad alcooltest è stato trovato un tasso alcolemico di quasi 1,44 gL. Oltre alla denuncia gli è stata ritirata la patente. Ancora controlli, ancora denunce e sequestri sulla spiaggia di velluto dove continuano i controlli del territorio che sono stati intensificati in vista delle festività natalzie e anche alla luce dei diversi furti che si sono verificati nelle ultime settimane sulla spiaggia di velluto ed il suo hinterland. Controlli che saranno intensificati durante la festa di Capodanno in programma domani in piazza Garibaldi.

Silvia Santarelli