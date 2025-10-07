Hashish nel garage di famiglia. Arrestato 18enne: aveva quasi 3 etti

È stato convalidato l’arresto nei confronti del neodiciottenne trovato in possesso di circa 270 grammi di hashish. Nei confronti dell’imputato, difeso dall’avvocato Roberta Ragnetti, è stato disposto l’obbligo di firma due volte al giorno.

L’operazione è stata perfezionata dai carabinieri della compagnia di Senigallia, che venerdì si sono recati nell’abitazione del giovane e hanno perquisito il garage dove spesso il ragazzo si vedeva insieme ad alcuni amici. È lì che, insospettiti dal via vai, hanno trovato la droga.

Si tratta di un giovane italiano incensurato. Ma questo non è l’unico procedimento in corso per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: l’operazione, a cui hanno partecipato anche gli agenti del Commissariato di Senigallia, ha portato anche a procedere nei confronti di un minore: le indagini non sono ancora terminate.

Un giro di sostanze stupefacenti probabilmente destinate ai giovani, quello che agenti e militari hanno portato alla luce. Il giovane finito in manette ha già dichiarato ai militari di essersi pentito. Un’operazione che potrebbe portare allo scoperto altri giovani che sono entrati nel ‘giro’.

Gli inquirenti continuano a lavorare per arginare il fenomeno di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli proseguono nei luoghi attenzionati e frequentati dai ragazzi, sia durante la settimana che nel weekend.

Nei giorni scorsi i controlli hanno interessato, con l’ausilio delle Unità cinofile, anche gli istituti del campus e le zone limitrofe frequentate dagli studenti.