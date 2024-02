Hashish nell’auto. Due ragazzi finiscono nei guai

(COLLAB: santarelli-silvia WEB) Nell’ambito dei servizi di prevenzione e monitoraggio della Movida e di contrasto all’attività illecita dello spaccio di sostanze stupefacenti, il personale della Squadra Volante del Commissariato di Senigallia, diretto dal Vice Questore Mabj Bosco, nel week-end ha sottoposto al controllo un’auto con a bordo tre giovani. Durante gli accertamenti gli agenti hanno avvertito un forte odore di sostanze stupefacenti proveniente dall’abitacolo lasciando presumere che, poco prima, gli occupanti ne avessero fatto uso e il concomitante atteggiamento nervoso dei giovani lasciava presupporre che occultassero ulteriore sostanza stupefacente. Essendoci i presupposti di legge, i poliziotti hanno proceduto a un accurato controllo dei giovani prima e all’auto su cui viaggiavano poi. I controlli hanno consentito di rinvenire, a carico di solo due giovani, altrettante sigarette artigianali composte da una mistura di tabacco ed hashish, oltre a un pezzo di sostanza solida di colore marrone risultato trattarsi di hashish. Il tutto per un peso complessivo superiore a 10 grammi netti. Al termine degli accertamenti la droga è stata sequestrata e i due giovani segnalati alla Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno ed interesseranno oltre alle zone già attenzionate, anche gli abituali luoghi di ritrovo e le zone in prossimità degli istituti scolastici.