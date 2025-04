"HeArt of Gaza", la guerra attraverso gli occhi dei piccoli palestinesi

Un’esposizione ‘diffusa’, per raccontare come i bambini della Striscia di Gaza vedono il tragico conflitto che sta devastando tutto quello che li circonda. Stiamo parlando della mostra intitolata "HeART of Gaza – L’arte dei bambini di Gaza", che da domani fino a venerdì 18 ad Ancona sarà ospitata nei locali di Zucchero a Velò in via Torresi 18, e in numerosi esercizi commerciali di Piano San Lazzaro e di corso Carlo Alberto che hanno aderito all’iniziativa.

Si tratta di una raccolta che mette insieme disegni e parole che ‘illustrano’ la guerra attraverso gli occhi dei piccoli palestinesi, riflettendo i loro vissuti di profondo dolore e angoscia, ma anche grandi vissuti di speranza per il futuro, un futuro in cui la guerra sia solo un brutto ricordo.

L’allestimento dell’esposizione è frutto dell’iniziativa di molte associazioni culturali e di vari enti appartenenti al terzo settore, attivi nel territorio locale, tra le quali figurano anche la Casa delle Culture di Vallemiano, Amnesty International, l’Associazion Amad, Free Woman e molte altre. Il progetto iniziale si è trasformato in un movimento globale, capace di portare all’attenzione del mondo la realtà quotidiana dei più vulnerabili, i bambini intrappolati in una crisi senza fine, e che li ha privati del diritto di avere un’infanzia felice.