"HeART of Gaza – L’arte dei bambini di Gaza": opere nei negozi

Si chiuderà venerdì una mostra che ad Ancona ha fatto molto parlare di sé. E’ ‘HeART of Gaza – L’arte dei bambini di Gaza’, visitabile fino a venerdì da Zucchero a Velò in via Torresi 18 e in molti negozi del Piano e di corso Carlo Alberto. Un’esposizione ‘diffusa’ per raccontare come i bambini della Striscia di Gaza vedono il tragico conflitto che sta devastando tutto quello che li circonda. Si tratta di una raccolta che mette insieme disegni e parole che ‘illustrano’ la guerra attraverso gli occhi dei piccoli palestinesi, riflettendo i loro vissuti di profondo dolore e angoscia, ma anche grandi vissuti di speranza per il futuro, un futuro in cui la guerra sia solo un brutto ricordo. L’allestimento dell’esposizione è frutto dell’iniziativa di molte associazioni culturali e di vari enti appartenenti al terzo settore.