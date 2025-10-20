Ucciso dopo la disco, caccia al killer: primi indagati, ma manca l’arma

Fabriano (Ancona), 20 ottobre 2025 – È caccia al killer di Hekuran Cumani, il ventitreenne di Fabriano, ucciso in un parcheggio della zona universitaria di Perugia con una coltellata al petto. Le indagini della squadra mobile sono proseguite per tutta la giornata. Alcuni dei testimoni comparsi in questura da dopo il ritrovamento del corpo del ragazzo sono stati sentiti con le garanzie difensive. A loro carico e a vario titolo sono stati ipotizzati reati quali lesioni, minacce aggravate e porto d’armi bianche. Cumani è stato colpito con una sola coltellata al petto che ne ha provocato la morte nel parcheggio antistante il dipartimento di Matematica e informatica dell’Università, non custodito e sempre aperto.

Era appena uscito da una serata in una vicina discoteca dove si era recato con il fratello (anche lui ferito, ma in maniera lieve) e alcuni amici – una decina – tutti giunti da Fabriano. Nel locale ci sarebbero stati i primi screzi con un gruppo di giovani residenti alla periferia di Perugia e appartenenti a famiglie di origine non italiana. Poi nel parcheggio vicino c’è stato uno scontro tra i due gruppi che, pare, non si conoscessero, finito con la morte del giovane fabrianese. Una delle ipotesi è che il coltello sia stato portato da una persona inizialmente non presente alla discussione. Oppure l’arma sarebbe potuta essere in una delle auto usate per andare al locale. Il coltello non è comunque ancora stato trovato dagli investigatori. Al vaglio le telecamere: le uniche disponibili, quelle della discoteca ma non hanno dato spunti investigativi.

Intanto, a Fabriano, la comunità è tutta stretta intorno alla famiglia della vittima. “I genitori di Eku, lo hanno amato e cresciuto con dedizione e sacrificio e sono ora avvolti da un dolore profondo e incolmabile, ma anche da un orgoglio e un amore che non si spegne – racconta l’amico di Hekuran, Laurentiu Lorenzo Voicu –, perché sanno che il loro figlio è stato un dono prezioso, un raggio di sole che ha illuminato le loro vite, e che la sua memoria sarà sempre con loro, un tesoro da custodire e da ricordare, un ricordo che li accompagnerà per sempre”. “Un dramma è accaduto a questo ragazzo della nostra città su cui tutti noi dobbiamo interrogarci” è il messaggio che rivolge ai cittadini il vescovo Francesco Massara, mentre diversi amici non riescono a darsi pace per quanto successo: “Era un ragazzo tranquillo e mite – raccontano commossi –, non cercava mai la lite. Non riusciamo a capacitarci di quanto possa essere accaduto”.