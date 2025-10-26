"Hekuran, morte che non ha senso"

"Mi indigno di fronte alla violenza che ha colpito la famiglie e tutti noi. Sopprimere una vita, non avere rispetto per una vita vuol dire che sono venuti meno molti valori cristiani, quelli della convivenza civile, quelli che fanno sì che gli uomini possano vivere senza sbranarsi".

Così don Antonio Ivan Esposito ieri pomeriggio in Duomo, davanti alla bara bianca di Hekuran Cumani, il ragazzo di origini albanesi ucciso a 23 anni, nel parcheggio del dipartimento di Matematica dell’università di Perugia, dopo una serata di divertimento con gli amici e il fratello minore.

Sulla bara bianca di ’Heku’ un mazzo di rose banche e la fotografia del giovane studente, strappato così atrocemente all’amore dei suoi familiari e dei suoi amici.

La cattedrale ieri pomeriggio era gremita di persone che si sono strette attorno al dolore dei familiari del 23enne, circondati da tantissimo affetto.

Baandiere a mezz’asta decise dall’amministrazione comunale fabrianese, guidata dalla sindaca Daniela Ghergo in segno di lutto cittadino e vicinanza alla famiglia, ben integrata e conosciuta in città. In lacrime la sua famiglia e i suoi amici, che gli hanno indirizzato un pensiero pieno di gratitudine e lo hanno ricordato "per il suo modo di esserci sempre" e per "la luce che ha portato e resta" nelle loro vite.

Dolore e rabbia per una morte che "non ha nessun senso", e che "non spiega nemmeno quella violenza cruda che ha colpito e che spesso si coniuga al divertimento. Sembra – ha aggiunto il parroco – che non ci si diverta se non nella violenza".

Tanto dolore ma anche tanta incredulità: nelle ultime ore poi si è diffusa infatti la testimonianza degli amici che hanno trascorso la serata con lui. Una ricostruzione che lascia ancora più sgomenti, qualora fosse possibile.

Ad accendere la miccia culminata nella coltellata letale al giovane fabrianese, intorno alle 4 del mattino del 18 ottobre scorso, sarebbe stata una battuta sul calcio, un "forza Marocco", detto a mo’ di presa in giro, un’offesa pronunciata in arabo probabilmente pensando di non essere capiti. Poi un’altra di rimando.

Tanto è bastato a scatenare la brutale aggressione in cui è intervenuto anche il buttafuori del locale.

E’ incredibile pensare che un ragazzo di 23 anni sia stato ucciso per degli sfotto’.

C’è un indagato, ma non si trova l’arma del delitto, e ad oggi chi ha ferito a morte Hekuran è ancora a piede libero. Allora si resta attoniti, in lacrime a guardare i palloncini bianchi che, dal sagrato, raggiungono il cielo, raggiungono ’Heku’.

Sara Ferreri