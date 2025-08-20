Helsinki Ancona senza aerei, 3mila chilometri in 10 giorni: “Viaggi in treno e traghetti”

“Le capitali europee e le grandi città – spiega Matteo Cantiani - sono più vicine di quello che si pensa e spostarsi da una all’altra permette di vedere realtà diverse tra loro in un unico viaggio: l’esperienza é bellissima”. Da Helsinki ad Ancona evitando di utilizzare l’aereo: è questa l’avventura che hanno vissuto i tre amici marchigiani partiti dal capoluogo finlandese per tornare a casa.

"Il viaggio di ritorno… è stato il viaggio stesso - commentano Matteo, Carlo e Andrea -. Abbiamo viaggiato su ex binari sovietici attraverso le tre capitali baltiche (Tallinn, Riga e Vilnius), passando poi per Varsavia, Cracovia, Praga, Linz e Venezia. L’unica eccezione al treno è stato il traghetto nel golfo di Finlandia, da Helsinki a Tallinn”.

Ogni tappa è stata immortalata da una foto ricordo a testimonianza del loro viaggio alternativo. Ma com’è andato il viaggio? "Siamo atterrati ad Helsinki – spiegano i tre amici - abbiamo attraversato il Golfo di Finlandia col traghetto arrivando a Tallinn (Estonia) e da lì abbiamo proseguito tutto in treno fino ad Ancona”.

Senza girare per le città? "Certamente, ci siamo fermati più o meno un giorno in ogni città. Alcuni spostamenti li abbiamo fatti con treni notturni per risparmiare tempo appunto da dedicare alla visita delle città. In totale sono servite circa 51 ore di treno per completare il percorso e i chilometri effettivi completi sono 3.373 in dieci giorni”.

Se chiedi loro perché questa voglia di dimostrare che è possibile viaggiare senza aereo loro ti rispondono: "Per spostarsi tra città relativamente vicine senza perdere troppo tempo in aeroporto e per vedere più luoghi in un unico viaggio. Inoltre é una soluzione più green dal punto di vista ambientale”. Dunque una scelta anche etica che sicuramente i tre compagni di viaggi, ripeteranno.. chissà per quale altra meta la prossima volta.