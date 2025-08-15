"Historias de Tango", Medici con il suo concerto spettacolo

Passione e canto, opera lirica e tango: sono le anime del cantante Giacomo Medici, impegnato da anni sulla scena internazionale come baritono e noto, anche in Argentina, come ‘l’Italiano che canta il tango’. Il poliedrico artista si esibirà con la sua orchestra domani (ore 21.30, ingresso gratuito) in piazza del Comune a Osimo nel concerto spettacolo ‘Historias de Tango’. Sarà un vero e proprio viaggio in quel genere musicale che con le sue melodie, storie e seduzioni ha cambiato il mondo, tanto da essere inserito dall’Unesco nel Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità.

‘Si partirà dal tango della prima metà del Novecento per omaggiare quegli artisti che ne hanno scritto la storia: dalla voce di Carlos Gardel, icona mondiale del tango, alla rivoluzione rappresentata da Astor Piazzolla, passando per la poesia di Horacio Ferrer e raccontando, con note e passi di danza, i momenti principali di un fenomeno musicale capace ogni volta di stregare il pubblico’, spiega Medici, che sarà accompagnato da Massimiliano Pitocco al bandoneón, Massimiliano Caporale al pianoforte, Federica Vignoni al violino e David Padella al contrabbasso. A impreziosire l’esibizione gli interventi dei ballerini di tango Sara Paoli e Adriano Mauriello.