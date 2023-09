Hitler visto dal suo vicino di casa

Come è stato avere come vicino di casa un certo Adolf Hitler? C’è una persona che può rispondere a questa domanda.

E’ Edgar Feuchtwanger, 99 anni, che tra gli anni Venti e gli anni Trenta visse a Monaco di Baviera, a pochi passi dalla residenza privata di quello che molti considerano l’incarnazione del male assoluto. La sua famiglia era ebrea e lui aveva 14 anni quando la Gestapo arrestò il padre, il 10 novembre 1938, nell’ambito della famigerata ‘notte dei cristalli’.

Feuchtwanger sarà il protagonista principale dell’ultima giornata del ‘Festival della Storia’ di Ancona, ospitato alla Mole Vanvitelliana.

Storico e professore emerito all’università di Southampton, Feuchtwanger doveva essere presente al festival, ma per motivi di salute parteciperà in video collegamento, dialogando con Fulvio Cammarano.

L’appuntamento, intitolato ‘Hitler, il mio vicino’, è alle ore 17 nell’auditorium della Mole. La giornata si aprirà alle ore 10.30 all’ex Cras di viale Colombo con ‘Il mondo prima di Basaglia’, passeggiata culturale con lo storico Claudio Bruschi. Ritorno alla Mole alle ore 17: nella Sala delle Polveri è in programma l’incontro ‘Un’iconografia del male: l’inferno dipinto’, che vedrà Luigi Gallo dialogare con Giuseppe Capriotti. Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche a Urbino e della Direzione Regionale Musei delle Marche, è stato curatore di alcune importanti mostre alle Scuderie del Quirinale.

Ritorno in auditorium alle ore 18 per ‘La mafia, una minaccia per la democrazia’, nel corso del quale Giuseppe Bommarito dialogherà con il giornalista Paolo Marconi. Avvocato cassazionista, Bommarito è presidente dell’associazione "Con Nicola, oltre il deserto di indifferenza", fondata dopo la morte per droga dell’unico figlio, deceduto a 26 anni. Sempre alle 18 Alessandra Bocchetti e Maria Grazia Camilletti animeranno l’incontro ‘Basta lacrime: ricerca e affermazione della libertà femminile’.

Editorialista e scrittrice, Bocchetti da anni è voce autorevole e originale del femminismo italiano. In chiusura due incontri alle ore 19. Uno è ‘8 settembre 1943. Autobiografia di una nazione’, in cui Paolo Giunta La Spada, direttore scientifico della Casa della Memoria di Servigliano, discuterà con Tamara Ferretti. L’altro è ‘L’imprenditore deviante o risorsa?’, che vedrà Franco Amatori, professore senior di Storia economica alla Bocconi, dialogare con Alessandro Lucchetti e Valeria Mancinelli.