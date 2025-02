"Ho accumulato 730 ore di recupero"

"La carenza di personale si ripercuote sui servizi al cittadino, sul personale e sull’utenza. Quello che l’utenza percepisce è solo la punta dell’iceberg perché a sopperire a questa mancanza in moltissimi casi è il senso del dovere dei sanitari che assicurano comunque l’urgenza a scapito della propria vita personale e familiare. Io sono approdato all’Ospedale di Jesi dopo anni di lavoro all’Ospedale di Senigallia che anche attualmente in chirurgia soffre una grave carenza di personale. In circa due anni per assicurare i servizi di urgenza ho accumulato circa 730 ore di recupero orario, dovrei stare a casa 120 giorni da per recuperare l’orario anticipato. Ad oggi, dopo due anni devo ancora recuperare circa seicento ore da sommare ai circa 100 giorni di ferie di cui devo usufruire".