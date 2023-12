"Ho convocato la direzione per ascoltare i medici"

Bocche cucite a Torrette il giorno dopo il duro sfogo dei capi dipartimento dell’azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche. Prima di ulteriori commenti i vertici dipartimentali attendono l’esito dell’incontro voluto dallo stesso assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini a cui quella lettera è andata di traverso.

Ieri il Carlino ha provato ad approfondire i temi sollevati nella lettera aperta diretta ai cittadini e firmata dai principali capi dipartimento aziendali, ma nessuno dei firmatari ha voluto commentare in attesa dell’esito dei vertice. Mai prima d’ora si era verificata una compattezza d’intenti simile all’interno dell’azienda di Torrette, di solito sempre divisa tra le due anime, ospedaliera e universitaria. Cliniche e divisioni invece adesso remano tutti dalla stessa parte con un obiettivo chiaro e condiviso: cambiare prima che l’eccellenza sanitaria delle Marche possa scomparire. D’accordo su tutto anche chirurghi e internisti, dall’emergenza alla medicina fino alle specialità. Insomma, un plebiscito.

Proprio Saltamartini ha reso noto di aver chiesto al dirigente del Dipartimento Salute di convocare l’organo di direzione di Torrette per ascoltare gli estensori della lettera in rappresentanza dei medici di Torrette. Il tutto alla luce dell’appello lanciato, ma anche accertata la piena disponibilità ad affrontare il problema nel concreto. Non sarà certamente una riunione tranquilla e serena quella che le parti stanno organizzando. Del resto lo stesso Saltamartini è sembrato cader dalle nuvole sull’allarme lanciato dai vertici medici di Torrette. L’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini replica che "c’è una carenza di personale nel sistema sanitario e lo sappiamo perché c’è tetto di spesa che non si può superare fissato all’organico del 2004 meno l’1,4% di cui il governo si sta occupando nella prossima legge finanziaria". Saltamartini fa sapere di aver chiesto al dirigente del Dipartimento Salute di "convocare l’organo di direzione di Torrette per ascoltare i medici considerato che hanno lanciato ‘appello ma si sono dichiarati disponibili ad affrontare il problema nel concreto"; su Torrette "unico Dea di secondo livello della regione, con interventi di alta complessità, abbiamo concentrato la maggior parte di risorse"; dal 2018 "sono andati 18 milioni di euro in più". "Su 1.680 infermieri, - chiosa l’assessore - 20 sono usciti per un contratto a tempo indeterminato in altre aziende, 7 verranno recuperati attingendo da una graduatoria: con 13 infermieri in meno su 1.680 non si capisce quale sia il problema evocato".