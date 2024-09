"Ho lavorato gratis. E adesso la beffa"

Fabrizio Gattafoni, 64 anni di Osimo, dal 2019 in forza a Moderna: "Per sperare di aver diritto alla pensione mi sono ritrovato a lavorare praticamente gratis anche quest’anno, dopo non essere stato pagato da agosto a dicembre dell’anno scorso. Ora, a 64 anni e con 33 di contributi, oltre ad aver regalato dei mesi di lavoro, mi ritrovo disoccupato e con la speranza di andare in prepensionamento. Mi sono dimesso per giusta causa per ottenere l’ape social e poi mi hanno di fatto obbligato a sottoscrivere un nuovo contratto nei primi mesi di quest’anno per lavorare tre settimane senza percepire però alcunché. Dal presidente Rossano Landi non arrivano risposte, nemmeno ai nostri decreti ingiuntivi. Non ho altri lavori da poter fare, sono disoccupato con qualche problema di salute e l’unica mia speranza a questo punto è che la cooperativa fallisca o che venga commissariata come Moncaro di cui è stata sempre braccio operativo, così da poter avere una minima tutela. Nel frattempo sto avviando l’iter per il prepensionamento e spero davvero che andrà a buon fine. Eravamo anche disposti a tornare a lavorare le vigne, certo non gratis. Ci piange il cuore vedere queste vigne che abbiamo curato per tanti anni, abbandonate e invase dalle erbacce. Quell’uva poteva essere una ricchezza per risarcire noi lavoratori beffati. Anche i nostri decreti ingiuntivi per il lavoro pregresso dell’anno scorso non hanno avuto alcuna risposta se non forse il pignoramento di alcuni mezzi. I problemi nella cooperativa Moderna e Moncaro sono risalenti nel tempo e sono soltanto scoppiati nell’ultimo periodo. Non si riesce a vedere la fine di questa vicenda e siamo davvero stanchi di non essere considerati come persone".