"Ho perso l’udito, ma niente visita fino al 2024"

di Marina Verdenelli

Perdere l’udito ad un orecchio e non trovare nessun posto da qui a tutto il 2023 per effettuare una risonanza magnetica alla testa. Sta succedendo ad un 50enne della Vallesina a cui il medico di famiglia ha fatto una prescrizione indicando anche una priorità, quella che prevede di effettuare l’esame entro dieci giorni. Tutto questo con il servizio sanitario pubblico. "La mia odissea – racconta il cittadino, che ci chiede l’anonimato trattandosi di problemi gravi di salute – inizia a fine novembre. Non stavo bene, avevo dei disturbi molto simili alla labirintite così mi sono rivolto al pronto soccorso dove mi hanno riscontrato un improvviso abbassamento di udito all’orecchio sinistro. La diagnosi però era ulteriormente da approfondire, c’era da capire come mai io improvvisamente ho avuto questo problema anche perché dopo la visita audiometrica mi era stata prescritta una cura a base di cortisone ma non è servita a nulla. Così mi è stata consigliata una risonanza magnetica all’encefalo con contrasto per andare a fondo, per capire se ho una patologia in atto e se sia grave. Il reparto dove sono stato visitato, l’otorinolaringoiatra, non aveva la possibilità di farmi accedere subito a questo esame".

Il 50enne è così andato dal proprio medico di famiglia che subito gli ha prescritto l’esame che gli era stato indicato, indicando una certa priorità. "Sono un paziente che ha subito anche un trapianto in passato – dice il 50enne – ma non ho nessun canale preferenziale per esami e visite. Con l’impegnativa in mano ho telefonato al Cup regionale, era ormai la prima decade di dicembre, ma l’operatore non aveva nessuna disponibilità per la mia risonanza, in nessuna struttura delle Marche. Ho fatto altre chiamate, sperando si liberassero dei posti, ma nulla, non c’erano possibilità. Una operatrice mi ha richiamato dicendo che avrebbe dato il mio numero anche all’ospedale di Jesi, visto che io abito nella zona, così nel caso si fosse liberato un posto sarei riuscito anche ad andare vicino casa. Ma il posto non si trova".

Il 50enne, che per motivi di salute ha una esenzione per cui non paga le prestazioni sanitarie pubbliche, ha provato anche a chiedere disponibilità per andare privatamente, pagando la risonanza anche se con il Cup non avrebbe speso nulla. "Non c’è disponibilità a breve termine nemmeno da privati – dice – le attese sono lunghe, forse perché siamo in molti in questa situazione. La visita più breve, pagando, mi dava a marzo 2023 a Torrette. Dopo continue chiamate ho trovato, pochi giorni fa, posto a Civitanova Marche, a pagamento. Andrò il 12 gennaio. Purtroppo è per tutte le prestazioni così, non si trova mai posto se non pagando". A Civitanova la risonanza magnetica all’encefalo la pagherà 185 euro.