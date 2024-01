"Ho sconfitto l’anoressia e vi dico: la politica non speculi sulla malattia"

"Partito democratico e Italia Viva speculano sui disturbi del comportamento alimentare (dca). Nessuno ha fatto proposte concrete su questo tema. La pianificazione completa sul territorio che ha lasciato il Governo Spacca, di cui facevo parte, non è mai stata portata avanti dal centrosinistra". Paola Giorgi non siede più ai tavoli istituzionali e parla liberamente. L’ex assessore regionale, che ai tempi di Gian Mario Spacca governatore vantava ben 11 deleghe, non usa mezzi termini. A 20 anni le venne diagnosticata l’anoressia: "Ne uscii 10 anni dopo. Feci coming out in Consiglio, non c’era l’attenzione di adesso". Fu proprio la sensibilità di Giorgi che permise di scrivere per la prima volta sui documenti ufficiali la sigla ´dca´. Il 30 marzo 2015 venne approvata la delibera regionale 247. Il governo Spacca cadrà 3 mesi più tardi. "Il documento è stato poi aggiornato, è questa la base su cui lavorare". L’ex assessore "è rimasta sorpresa dalla speculazione del centrosinistra di questi giorni. Tre strutture, a livello regionale, non bastano, ma si sta facendo molto in questo periodo. L’ambulatorio è stato spostato da Torrette a Jesi, stessa Area vasta. Il fondo nazionale venne istituito dal governo Draghi ed era biennale, non strutturale. In fase di approvazione di bilancio, il Governo Meloni non ha restituito quel fondo, ma Schillaci ha detto che verrà finanziato con 10 milioni. E ha sottolineato due cose importanti. Primo, con l’aggiornamento dei Lea che verranno definiti con norma del 1° aprile (che entrerà in vigore entro metà giugno) vi sarà l’obbligo per le Regioni di rispondere a questo bisogno e dunque verranno per forza stanziate risorse dedicate. L’altro dato è che dei soldi stanziati le Regioni hanno impegnato il 59% e speso il 3% dell’importo complessivo (i 25mila del Governo Draghi). Le Marche hanno avuto una prima tranche di 385.500 euro, che è stata rendicontata (quindi spesa), e a fine dicembre il Governo ha liquidato la seconda parte, 257mila. Io mi soffermerei più su questo: perché solo il 3%? La politica va fatta in modo intelligente. La risposta dei dca è a macchia di leopardo in Italia e le Marche non brillano. La nostra regione deve investire in formazione, ma l’équipe dell’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, sta andando nella giusta direzione".

Nicolò Moricci