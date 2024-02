"Ho scritto parolacce e vi chiedo scusa"

La mozione dell’opposizione civica che chiedeva al sindaco e alla giunta di "prendere le distanze dai termini e dal linguaggio (parolacce in merito alla questione piscina comunale, ndr) usato dall’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei" nell’ormai noto post Facebook condito di epiteti è stata bocciata (ha visto dividersi anche l’opposizione con Antonio Grassetti di Fratelli d’Italia che non l’ha votata), ma lui in aula proprio all’inizio della discussione di questo atto ha chiesto scusa. "Ritengo doveroso – ha esordito l’assessore Tesei - parlare per primo visto che comunque l’oggetto del dibattito è il mio post su Facebook. Di questo ne abbiamo parlato con il sindaco e con la giunta. Effettivamente concordo sul fatto che avrei potuto usare altri toni per esprimere determinati contenuti che comunque rivendico, quindi mi scuso con tutti coloro, tutte le anime pure e gentili che si sono sentite offese dal mio turpiloquio che effettivamente non si addice a una carica istituzionale. Quindi concordo in parte con quanto detto. Però, invito i gruppi di minoranza a vigilare affinché anche all’interno delle loro fila popolate comunque da persone molto attive politicamente ci possa essere il rispetto delle istituzioni che effettivamente negli ultimi mesi molto spesso è mancato". L’opposizione pur apprezzando le scuse non ha gradito l’ultima frase di Tesei. Di qui, un’accesa discussione. Diversi esponenti di maggioranza hanno ammesso di non aver gradito le espressioni colorite di Tesei ma tutti hanno confermato l’appoggio politico all’assessore ’sfiduciato’ dai commissari del suo partito, ‘Europa Verde’. Anche il sindaco Lorenzo Fiordelmondo non ha nascosto il suo scarso gradimento per le frasi lanciate su Facebook dall’assessore: "Quando è uscito il post di Alessandro Tesei, ero a casa con 39 di febbre e non è che mi abbia particolarmente aiutato a respirare meglio – ha esordito con ironia - Con l’assessore, abbiamo avuto modo di confrontarci e quella è stata l’occasione di prendere tutte le distanze del caso rispetto a quelle due espressioni perché credo che il tema del linguaggio sia molto attuale e quindi come lo utilizziamo sia anche una responsabilità che ci assumiamo. Ritenevo giusto che fosse l’assessore stesso a scusarsi per le espressioni usate e lo ringrazio per averlo fatto, pur mantenendo intatto quello che il suo pensiero politico". Il sindaco si è poi detto preoccupato per la "diffamazione che non si nasconde dietro epiteti specifici ma che capitato di recente di dover affrontare".