"Ho sentito delle urla e mi sono tuffato"

Il suo è stato un gesto coraggioso tanto da commuovere tutta la comunità falconarese. Il piccolo Nicolas Pasqualini è intervenuto prontamente per salvare un bambino di nove anni in difficoltà nel tratto di mare prospiciente la Rocca di Falconara. "Ero in spiaggia e mi stavo per stendere sul telo, quando all’improvviso sento delle urla: mi sono subito preoccupato. Mi volto verso il mare e noto qualcosa che non va, un bambino stava imbarcando acqua. Mi dico ’non perdiamoci in chiacchiere’ e mi tuffo – ha raccontato accanto alla sindaca Stefania Signorini, che ha voluto incontrarlo e postare sui social il video –. Poi mi sono voltato verso i genitori, che mi hanno chiesto come stava, e gli ho detto che si sentiva bene, ma aveva gli occhi mezzi chiusi e tossiva".

E’ stato durante una giornata di vacanza con la famiglia che Nicolas ha notato il bambino in pericolo, mentre faceva il bagno con il padre, anch’egli in difficoltà. Con l’aiuto del nonno è riuscito a soccorrere il piccolo e a portarlo in salvo sulla spiaggia. "E’ una storia che mi ha veramente emozionata, e volevo condividerla con tutti – ha commentato la prima cittadina –. L’ha fatto con una generosità e un coraggio che mi hanno davvero emozionata. Bambini come lui sono davvero speciali. Ho deciso di conferirgli una medaglia, che però è nulla rispetto a quello che vorrei esprimergli, che è l’abbraccio di tutta la comunità".

Una medaglia che Pasquini avrebbe voluto mostrare: "Mi dispiace non averla portata, altrimenti l’avrei fatta vedere nel filmato", ha chiuso Nicolas, commuovendo per la sua dolcezza decine di followers. Per questo atto di grande valore civico, il Circolo Fiumesino ha voluto riconoscere pubblicamente il suo coraggio conferendogli il titolo di ’socio onorario’, con la consegna ufficiale della divisa sociale da parte del presidente del circolo.

Silvia Santini