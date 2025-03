"Ho tre belle notizie": parola di Angelo Duro

Dopo aver ‘devastato’ tutti teatri d’Italia (e non solo) con ‘Sono cambiato’, che ha registrato oltre 120 sold out, Angelo Duro torna con ‘Ho tre belle notizie’, il suo nuovissimo spettacolo, che va in scena questa sera (ore 21) a grande richiesta lo show al Teatro delle Muse di Ancona. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne (online e punti vendita). Questi i prezzi poltronissima euro 39,13, poltrone euro 39,13, prima galleria euro 35, seconda galleria euro 30, terza galleria euro 27, primo ordine di palchi euro 35, secondo ordine di palchi euro 30, terzo ordine di palchi euro 27.

Dissacrante, irriverente, politicamente scorretto e senza peli sulla lingua, Angelo Duro è uno dei più originali e amati comici italiani. E’ stato definito "il perfetto rappresentante della società del malessere, un faro che illumina l’inverno del nostro scontento". Dopo il successo degli ultimi anni nei teatri, in televisione e nell’editoria, sì è appena confermato anche al cinema con ‘Io sono la fine del mondo’, il suo primo film da protagonista, scritto a quattro mani insieme al regista Gennaro Nunziante, che ha raggiunto il primo posto del box office italiano, fin dal suo primo giorno di uscita a gennaio, e che ha infranto il record del miglior primo weekend degli ultimi due anni.

La carriera dell’artista ha una svolta decisiva nel 2010, quando viene notato durante un’esibizione da Davide Parenti. Il risultato è un ingaggio per il programma televisivo ‘Le Iene’. Qui, oltre a essere inviato, Angelo Duro è protagonista con i personaggi di Nuccio Vip e del ‘cantante senza pubblico’. Nelle vesti del secondo si presenta nelle situazioni più disparate (compresi convegni che vedono come protagonisti illustri politici) mettendosi a cantare il brano di Natalino Otto ‘Solo me ne vo per la città’, suscitando ilarità e stupore, ma anche una certa ‘irritazione’... Nel 2017, con il suo spettacolo teatrale ‘Perché mi stai guardando?’, ottiene un giudizio positivo sia da parte della critica che da parte del pubblico. Lo spettacolo tenutosi al teatro Manzoni di Milano, viene trasmesso in televisione su Italia 1. L’anno successivo Duro pubblica il suo primo romanzo intitolato ‘Il piano B’, edito da Mondadori. Nel febbraio del 2023 è ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, dove esegue un monologo. Lo spettacolo al Teatro delle Muse è organizzato dalla Best Eventi. Per informazioni 0859047726 ewww.besteventi.it.