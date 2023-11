"Ho visto al cinema ‘C’è ancora domani’". Una pioggia di like

"Ho appena visto al cinema Italia il film ‘C’è ancora domani’ e sento il piacere di condividere l’emozione che stiamo vivendo in tanti. Perché è un film profondo e ironico, duro e leggero, ma capace di lanciare un messaggio fortissimo di speranza e di fiducia". Inizia così il post pubblicato domenica scorsa dall’ex sindaco Valeria Mancinelli sul suo profilo personale. Non accadeva da mesi, dai giorni della sconfitta del centrosinistra alle amministrative di maggio. Un post apprezzato, molto apprezzato, visti gli oltre 2.700 like, le oltre 100 condivisioni e più di 120 commenti: "Le tante sconosciute Delie che hanno attraversato il dopoguerra e quella cultura patriarcale, e tra queste anche mia madre, che divenne nel 1946 consigliera comunale, hanno inconsapevolmente disegnato il destino di ognuna di noi e del Paese intero. Grazie a Paola Cortellesi per la meraviglia e per aver espresso, con la magia del suo film, quanta forza ci sia in un atto che fu davvero rivoluzionario" si conclude il post.