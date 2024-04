Hofesh Shechter company, 3 giorni per creare una performance

"Celebriamo e ispiriamo la libertà dello spirito umano attraverso la danza. Viaggiamo il mondo con la nostra straordinaria compagnia di ballerini internazionalmente diversificati, superando confini e liberando la potenza viscerale che si trova oltre la mente conscia". E’ questa la filosofia della compagnia di danza contemporanea, tra le più apprezzate al mondo, Hofesh Shechter company di Londra che da domani a domenica saranno a Jesi alla chiesa di San Nicolò.

Tre danzatori in tre giorni per "Creation 3x3", direttamente dalla compagna di Londra per tre giorni "condurranno i partecipanti al workshop attraverso il processo creativo con cui compongono gli spettacoli che portano in scena: dal warm up fino alla creazione di una performance passando attraverso la valorizzazione del proprio movimento personale".

Loro sono Attila Rònai, Justine Gouache e Oscar Jinghu Li. Il workshop terminerà domenica con una performance aperta a tutti gratuitamente in due repliche a ingresso libero: la prima alle 19,30 e la seconda alle 20,30. L’evento, presentato ieri dall’assessore alla cultura Luca Brecciaroli è organizzato da La luna dance Center asd e dalla scuola di danza Cinzia Scuppa di Jesi. Il workshop si terrà nella chiesa sconsacrata di San Nicolò nel centro storico di Jesi, uno degli edifici più antichi del territorio (risale al XII secolo).

"Durante la te giorni – spiegano Cinzi Scuppa, Cristiano Marcelli e Simona Ficosecco- sarà creata una performance site specific che dialogherà con il luogo. Le tre giornate saranno introdotte da una sessione di warm up alla quale seguiranno tre sessioni di laboratorio creativo condotte da ognuno dei tre danzatori. Al termine dei tre giorni negli stessi spazi della Chiesa in cui è nata la performance verrà presentata al pubblico in due repliche a ingresso libero in collaborazione con il Comune di Jesi".

Questa la filosofia dell Hofesh Shechter, fondata nel 2008 e compagnia residente del Brighton Dome, la quale ha rivoluzionato l’idea di danza moderna: "Crediamo che la danza abbia la capacità di stimolare sondare e toccare nei nostri emozioni più profonde. Una parte istintiva e radicata in noi stessi a cui raramente accediamo nella vita moderna. Danziamo per sapere cosa si prova non solo a vivere ma ad essere vivi. In tutto il nostro lavoro ci sforziamo di muovere noi stessi e il nostro pubblico oltre la ragione. I nostri valori sono: creatività diversità e dinamismo". Sara Ferreri