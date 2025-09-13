"Hop", il sogno sartoriale di Helen: "Sarà uno spazio condiviso"

Nei sogni si nasconde il seme di ogni possibilità. Parte proprio da un sogno, germinato sin dall’infanzia, in famiglia, il progetto di Helen Cerina, coreografa, costumista e sarta ma anche diplomata al conservatorio di danza di Londra: uno spazio condiviso, laboratorio sartoriale ma anche luogo di incontro e apprendimento per chi sceglie uno stile di vita ecosostenibile. Si chiama "Hop", acronimo di Helen, Oliver (suo figlio di 7 anni) Project, ma la P sta anche per Paola: nonna e prima sarta di Helen che l’ha seguita sin da piccolissima nella realizzazione di vestiti per le sue bambole. Una passione che Helen, jesina di adozione, ha portato avanti negli anni grazie ai ricordi di infanzia e agli insegnamenti della mamma. Oggi pomeriggio alle 18 in via papa Giovanni XXIII n. 5 Helen svelerà a tutti il suo sogno, di respiro un po’ europeo: "Hop": "Uno spazio condiviso – spiega lei stessa - in cui si potranno utilizzare i tavoli da taglio e le macchine da cucire, realizzare abiti, pagando un abbonamento orario o giornaliero. Ma anche uno spazio dove poter incontrare persone con la passione per la sartoria e dove potrebbero nascere collaborazioni, scambi di pratiche e, perché no, amicizie. Previsti anche sconti per studenti. A ottobre ci saranno corsi di cucito e uno workshop sulle tinture naturali con Giuditta Canuto ma anche corsi di uncinetto per adulti e bambini con Mara Giorgi. Si potranno anche portare macchine da cucire da riparare o vederne di nuove nell’esposizione di Paolo Volpini". Semi da far germogliare..per nuove possibilità.

Sara Ferreri