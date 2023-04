Hospitality "Niente personale, ecco cosa fare"

di Giacomo Giampieri

H di hospitality. Ovvero l’accoglienza. Uno di quei settori che si lega con forza anche alle opportunità lavorative per tanti. Giovani in testa. Un mondo variegato dove i mestieri però - per il più delle volte - sono stagionali o a tempo. È sorta, soprattutto negli ultimi anni, una mancanza generalizzata di personale a fronte di una forte richiesta di mercato. Quale scenario ad Ancona per alberghi, ristoranti o locali? Quale futuro? E come una buona politica, per il tramite degli amministratori, può incentivare chi scommette in un comparto così rilevante per l’economia della città? Lo abbiamo chiesto, al solito, a cittadini e operatori in vista di questa tornata elettorale. Eros Renzetti, titolare dell’hotel Fortino Napoleonico: "L’accoglienza ad Ancona, come in tutta Italia, soffre per la carenza di manodopera e per uno scollamento, quasi culturale, da questo tipo di impieghi – riflette – Molti lo intendono come un lavoro breve, non per la vita. Anche per le possibilità limitate che gli imprenditori hanno. Come presidente della sezione turismo di Confindustria ho una proposta che è quella dell’estensione della Naspi a contratti part-time verticali, per ovviare al problema della stagionalità. Altrimenti risulta impossibile fermare stabilmente una persone se ogni sei mesi deve cercare altra sistemazione". E il Comune come potrebbe sostenere il comparto? "Riducendo l’impatto di Imu e Tari, che sono imposte comunali e quindi l’Ente ha facoltà di rimodularle. Un ristoratore, ad esempio, dopo tre anni di pandemia, caro bollette e materie prime, nonché carenza di personale non può pagare 8 euro al metro quadro per il suo locale – dice – Oppure si può intervenire sulla tassa di soggiorno, nata per destinarla al territorio e, in quanto voce della cassa comunale, dovrebbe generare maggiori servizi e investimenti".

Tornando agli hotel, ci sono giovani anconetani che hanno scelto altre regioni per realizzarsi. Elena Sampaolesi, laureata in Beni culturali e Turismo e un master in Turismo internazionale, oggi lavora in un noto hotel di Milano: "Dopo alcune stagioni in campeggio, ho deciso di guardare ad un’occupazione più stabile – spiega – L’offerta turistica di Ancona è differente, molto orientata all’estate. Gli hotel hanno staff consolidati e non sempre è semplice inserirsi. Quindi ho guardato ad una città dove potessi trovare qualcosa di nuovo per crescere personalmente e professionalmente". Stesso percorso per Francesco Pistola, che dopo un master in Hotel Management ed esperienze negli hotel del capoluogo dorico, ha scelto quello lombardo per il suo domani: "Anch’io cercavo un’esperienza lavorativa diversa, più ampia. Mi sto trovando benissimo qui, quest’occasione lontano da casa mi sta arricchendo molto". I due under 30, quasi in coro: "Se torneremo ad Ancona? Mai dire mai in futuro, sperando che le competenze acquisite e il curriculum possano contare".

Chiude Alessandro Coen, gestore del locale Nyx e chalet Donaflor: "Non è semplice trovare dipendenti – riconosce anche lui – specie gli stagionali. Ed è un problema per gli imprenditori che sono pronti a dare lavoro, nonostante una tassazione elevata che grava sulle attività. Quasi mai ci si mette nei loro panni". Dal canto suo, che conosce bene il settore del divertimento, "vedo segnali ugualmente positivi dalle nuove aperture o realtà che ripartono. Ma siamo ancora indietro. Ho chiesto un posto per un evento estivo. Beh quel posto, ad Ancona, non c’è".