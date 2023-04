Hotel La Perla, festa per i 50 anni con proposta di matrimonio

Grande festa domenica pomeriggio al ristorante e albergo La Perla all’Aspio di Camerano, in via Direttissima del Conero, una delle prime attività commerciali della Riviera che ha compiuto 50 anni. Giornata ricca di emozioni, con l’imprenditore Ivo Traversa che ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna Rosi Zottele. L’anello di fidanzamento portato in dono dalla nipotina ha reso magico il momento. "Questa festa la voglio dedicare a lei – ha detto Traversa – perché dal 2012 è entrata nella mia vita ed è una compagna straordinaria". In tanti hanno condiviso con la famiglia il traguardo del mezzo secolo di attività. Fondata da Ferdinando, detto Nando, Traversa nel 1973 partendo da un’area di servizio in quella che allora era solo una strada bianca, si è ampliata negli anni diventando prima bar e poi ristorante, fino ad assumere un nuovo volto nel 2013 con l’hotel La Perla, che offre anche un’area lounge bar per gli aperitivi. Al fianco di Ivo fino al 2014 anche suo fratello Alessandro, prematuramente scomparso. Sempre affiancato da suo figlio Mattia, direttore della struttura, Ivo volge uno sguardo al passato ringraziando suo padre: "Senza di lui tutto ciò non sarebbe stato possibile. Negli anni Settanta era stato a dir poco lungimirante e siamo fiduciosi che con il futuro ospedale Inrca che sorgerà a pochi passi da qui il flusso di gente si implementerà".