Hotel "Roma&Pace", la svolta. La firma della vendita è vicina

Una società del territorio interessata all’acquisto dello storico hotel Roma&Pace, chiuso da anni. Un buco nero sotto il profilo alberghiero e sentimentale al tempo stesso, visto che la struttura di via Leopardi ha rappresentato davvero un pezzo di storia della città, prima che una decina di anni fa iniziasse il suo declino fino alla chiusura. La vendita dell’immobile in pieno centro sembrava cosa impossibile vista la particolare conformazione della proprietà, suddivisa in una trentina abbondante di quote, alcune più piccole altre più grandi. Adesso qualcosa sembra finalmente muoversi. Entro il 31 luglio prossimo potrebbe arrivare la firma, nero su bianco, sul preliminare dell’atto di vendita dell’immobile. L’uso del condizionale è assolutamente d’obbligo anche se stavolta sembra che l’accordo sia stato trovato. A confermarlo è uno dei possessori di una delle quote, Maurizio Sonnino, titolare dello stabilimento ‘La Capannina’: "Prima del Covid, anni fa, avevo provato io a prendere in mano quell’immobile proponendo l’acquisto delle quote, ma l’accordo non è stato trovato – spiega Sonnino al Carlino – Vedere quel pezzo di cuore finire in malora non lo potevo accettare e così mi ero offerto di prendere in mano la situazione, forte dei ricordi di vita della mia famiglia che lì dentro ha investito tempo, fatica e sacrifici, prima che la gestione andasse in malora. Dopo quel tentativo, ripeto, di alcuni anni fa, andato male, pensavo che non ci fosse più alcuna speranza affinché l’hotel Roma&Pace potesse risorgere. Nelle scorse settimane, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata l’offerta di questo gruppo dell’Anconetano e del settore che sarebbe fortemente interessato a rilevare le quote e acquistare l’intero immobile. Tutti i proprietari sono d’accordo, me compreso, anche se resta l’amaro in bocca nel constatare che la cosa poteva essere risolta anni fa".

La destinazione d’uso del sito è e resta quella di struttura ricettiva, quindi chi subentra dovrà realizzare un albergo di cui la città e il suo tessuto economico ha un disperato bisogno. Impossibile, al momento, conoscere la base dell’accordo economico da cui partire nel preliminare di luglio: "Non me lo chieda – aggiunge Sonnino – posso soltanto dire che l’offerta è inferiore a quella che avevo fatto io all’epoca del mio interesse. È chiaro che dopo tanti anni di inattività e con i lavori interni da fare il valore dell’immobile sia sceso un po’".