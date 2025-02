Hotel senza permessi: arriva lo stop dal Comune

Un hotel con annesso ristorante a Loreto operava abusivamente. La scorsa settimana non ha passato i controlli della Polizia di Stato, dell’Ispettorato territoriale del lavoro e del personale Ast di Ancona. Il Comune ha emesso in queste ore l’ordinanza di cessazione immediata dell’attività abusiva dopo la doppia denuncia della Polizia per la violazione dell’articolo 109 del Tulps, che stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive devono comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate.