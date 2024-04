"Hub Amazon, ora la Regione ascolti i sindaci"

"Ora la Giunta Acquaroli costituisca immediatamente il tavolo istituzionale con i sindaci della Vallesina su Amazon". Di nuovo in pressing il Pd regionale mentre il sindaco Lorenzo Fiordelmondo attende ancora una risposta sulla stazione passeggeri da realizzare nella zona dell’Interporto, a servizio dei lavoratori del mega hub Amazon in costruzione. La questione è approdata ieri in consiglio regionale ed è stata discussa un’interrogazione, di cui Maurizio Mangialardi è primo firmatario, nella quale invita la Giunta regionale a "costituire e convocare al più presto un tavolo istituzionale con i sindaci della Vallesina per affrontare le tante questioni che rimangono aperte sull’insediamento Amazon: dal miglioramento infrastrutturale dei collegamenti ferroviari e stradali, passando per il caro affitti, l’implementazione dei servizi, la mitigazione dell’inquinamento".

"Lo scorso 28 marzo – aggiunge Mangialardi - è stata annunciata ufficialmente dalla proprietà la data di apertura e di inizio operatività del sito produttivo: giugno 2025. Conosciamo il modus operandi di Amazon e siamo certi che non ci saranno ritardi, proroghe, procrastinazioni. Mancano solo 14 mesi: pochissimi per un’amministrazione pubblica per affrontare temi complessi come quelli che riguardano il territorio della Vallesina. Ho accolto con favore l’apertura dell’assessore Goffredo Brandoni rispetto alla proposta formulata dal nostro gruppo. Ora è tempo di passare ai fatti, abbiamo già perso troppi mesi, anzi anni: l’amministrazione regionale avrebbe dovuto agire subito, costituendo il tavolo di confronto già all’atto della sottoscrizione del contratto Amazon per aprire sin da subito un dibattito serio capace di individuare soluzioni efficaci. La Giunta Acquaroli – conclude il capogruppo regionale Pd - non può più rimanere ancora inerte, con le mani in mano come fatto fino a ora, deve finalmente ascoltare le esigenze e le proposte che vengono dai territori".

"Il giorno che siamo stati all’incontro con Amazon – spiega il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – sulla questione stazione passeggeri ho raccolto una disponibilità da parte del presidente Francesco Acquaroli. A oggi non ho ancora riscontri dalla Regione ma immagino che a stretto giro qualcosa debba accadere. In caso contrario prenderò una iniziativa autonoma con Rfi, per approfondire le reali possibilità ed esplicitarle poi a Provincia, Regione ed agli altri Comuni con i quali ci stiamo confrontando".

Sara Ferreri