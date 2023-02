Humus, c’è un po’ di Zucchero a velò

Zucchero a velò, nuova apertura in via degli Orefici. I locali sono tappezzati di cartelloni da circa un anno: "Non so dire quando apriremo, ma certo è che lo faremo presto" sottolinea il titolare, Gabriele Battistoni. Lui, che ha già un negozio in via Torresi, nei pressi del Piano, ha deciso di aprire anche in centro: "Ma non sarà la stessa cosa di via Torresi. Ci saranno menù e concept di prodotti diversi. Se al Piano teniamo esposte le biciclette, beh, qui ci sarà un’altra sorpresa, che però al momento – glissa Battistoni – non posso svelare. Ad ogni modo, la gente ci aspetta e si mostra interessata quando parlo di Humus, questo il nome dei nuovi locali". Al civico 9, quindi, una nuova vita per quei negozi, che erano sfitti fino a due anni fa. "Ci interessava dare un contributo per una sorta di rinascita. Lì, ha aperto una parrucchieria, poi ci sono diversi negozi di artigianato e botteghe. Ci distingueremo da piazza del Papa e ricorderemo agli anconetani che via degli Orefici, con la sua bellissima storia, esiste eccome. Perché a volte questa via è oggetto di una disabitudine di massa e invece è una strada importante". All’interno, spazio alla sostenibilità, allo slow living e terreno fertile per idee green.

ni.mor.