I 10 anni della "Awake". Già duecento interventi. Bimba operata da sveglia tenuta per mano dalla mamma

Non c’è niente di meglio che l’amore di una mamma per dare forza alla propria figlia, costretta a finire sotto i ferri. Una storia che tocca il cuore ma che è accaduta tra i reparti di neurochirurgia di Torrette, mentre la giovane, sveglia per tutta la durata dell’intervento, veniva operata al cervello per la rimozione di un tumore. Così è stato possibile grazie all’utilizzo di una tecnica definita ‘Awake’ (dall’inglese ‘Sveglio’), messa in atto dai medici della divisione di Neurochirurgia Generale con Particolare Interesse Pediatrico dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, guidati dal dottor Roberto Trignani. Gli stessi che, negli ultimi 10 anni, sono arrivati alla realizzazione di 200 operazioni con buon esito sfruttando un metodo di questo tipo. E che hanno raccontato una storia toccante con al centro la piccola paziente, accompagnata in sala operatoria da sua mamma, che le è stata al suo fianco per 15 minuti. Il contatto, inizialmente visivo e dietro un vetro, si è trasformato in uno reale, di contatto, quando le mani di entrambe si sono ritrovate in un abbraccio di forza e affetto. Pochi minuti, capaci però di infondere coraggio nella piccola paziente, sveglia e cosciente, in grado poi di superare brillantemente l’intervento. Solo una delle tante commoventi storie che hanno trovato il lieto fine nelle sale operatorie di Torrette, dove gli interventi si umanizzano sempre più e si accorciano degenze e recuperi. La tecnica ‘Awake’, secondo il dottor Trignani, conta di una percentuale di pazienti candidabili in aumento, grazie a un altissimo livello di specializzazione e alla multidisciplinarietà del centro anconetano. Si tratta quasi di un ritorno al passato, al sistema scientifico primordiale, quando non esisteva l’anestesia. "Un’operazione diventata routine – sono le parole del primario, che ha parlato del tema nel pieno svolgimento della Settimana mondiale del Cervello, attiva fino a domenica – Stiamo lavorando per rendere la struttura sempre più dedicata a riguardo – aggiunge – aumentando anche il grado di funzioni da monitorare a seconda dei pazienti. Con metodiche sempre più raffinate allarghiamo i campi di attuazione, dalle aree motorie e del linguaggio fino alla vista e alle altre funzioni cognitive".

Il percorso prevede tre step chiave. In primis la preparazione psicologica del paziente (svolta dalla dottoressa Silvia Bonifazi della Psicologia ospedaliera), poi le procedure del neuro anestesista (dirette dal dottor Edoardo Barboni, responsabile della struttura di Neuroanestesia e Tipo) e infine l’intervento dei chirurghi. Nell’evoluzione scientifica e tecnologica entra in campo anche l’intelligenza artificiale "già presente in alcuni percorsi e applicata sempre di più in futuro", conclude Trignani. L’approccio ‘Awake’ non prevede "l’infusione di farmaci sotto il profilo dell’anestesia, perché per noi è fondamentale che il paziente rimanga sveglio – aggiunge il dottor Barboni – La procedura prevede il blocco regionale dello ‘scalpo’, intervenendo sul cuoio capelluto per rendere il cranio insensibile al dolore e garantire la massima collaborazione del paziente".