I 100 anni del maestro orologiaio di Monte San Vito

Traguardo d’onore per Lino Ceccarelli, maestro orologiaio che nei giorni scorsi ha spento cento candeline. Ceccarelli è stato ricevuto in Comune dalla giunta Cillo per la consegna di una targa, il giusto riconoscimento ad una vita di lavoro dedicata alla sua passione e alla sua dedizione al paese. Alla cerimonia, nel giorno dell’’Epifania, hanno preso parte anche tanti compaesani. Lino Ceccarelli vive nel cuore di Monte San Vito dove da tempo vorrebbe realizzare una scuola dedicata al mestiere dell’orologiaio per tramandare alle giovani generazioni questa arte. Un sogno che coltiva da tempo.