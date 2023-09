I 100 anni della pasticceria-panetteria Belfanti. Tutto il paese festeggia lo storico traguardo

La Panetteria e Pasticceria Belfanti di Castelleone di Suasa festeggia un secolo di storia. Tutto ebbe inizio nel 1923 quando Ezio Belfanti e sua moglie Carola nel loro forno a legna cuocevano il pane per casa, destinandone una parte alla vendita. Il loro figlio Clemente è entrato giovanissimo a lavorare con loro, proseguendo l’attività. Negli anni 60 acquistarono il primo macchinario, l’impastatrice, che fecero installare nel nuovo forno realizzato con diecimila mattoni, fu il primo forno di questo tipo nella regione Marche. Negli anni a seguire anche le figlie Maria Paola e Maria Grazia, nate dal matrimonio con Giuseppina, entrano a far parte dell’attività, per arrivare ad oggi, alla quarta generazione, con Lorenzo, figlio di Maria Grazia, che con passione conduce l’azienda tanto amata da suo nonno Clemente. Sabato la famiglia ha festeggiato l’ambito traguardo nell’anfiteatro Romano di Suasa con oltre 700 ospiti.