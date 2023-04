I 100 anni di Leonilde Festa con il sindaco

Comunità sempre più longeva. A una settimana dai festeggiamenti per il primo secolo di vita di Anita Balducci, anche Leonilde (per tutti Nilde) Genangeli ha compiuto cento anni. Nata il 5 aprile del 1923 in campagna, nella vicina San Marcello, dopo il matrimonio Nilde si è trasferita a Belvedere Ostrense dove ha trascorso tutta la sua vita. É stata la bambinaia di tantissimi belvederesi, e da adulta si è presa cura anche di vari anziani. Dotata ancora di mente lucida e di un buono stato di salute, anche oggi Nilde viene riconosciuta da tutti come donna affabile e dai modi sempre gentili. Nilde ha festeggiato i suoi "primi" 100 anni insieme ai familiari, al figlio Mario Pongetti, con cui vive, alla nuora Anna, alla nipote Lara e al pronipote Mattia. Un nuovo compleanno d’eccezione che anche l’Amministrazione ha voluto festeggiare con la protagonista. Ieri a portare a Nilde gli auguri il sindaco Sara Ubertini e la vice Raffaella Perini.