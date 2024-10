I 120 anni dell’Anpas: "Nuova sede"

Il 24 ottobre si celebrano i 120 anni della fondazione in Italia dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Anpas). Per l’occasione e per ringraziare la preziosa opera quotidiana dei 5mila volontari di Anpas Marche operanti nelle 43 associazioni della regione, formate da Croci Gialle, Croci Verdi, Croci Bianche, Croci Azzurre e Pubbliche Assistenze Avis, le principali città delle Marche si illumineranno di arancione, il bellissimo colore delle divise dei volontari simbolo di soccorso, assistenza, inclusione, forza e speranza. Tra questi Ancona che illuminerà di arancione la Fontana del Calamo, Recanati con l’illuminazione della Torre del Passero Solitario, Fermo e Ascoli Piceno che illumineranno di arancione i loro più importanti monumenti. "Siamo entusiasti di annunciare che Anpas Marche sta lavorando per la costruzione di una nuova e più grande sede regionale a Falconara, che ci permetterà di organizzare con maggiore efficienza i servizi di soccorso e le emergenze di protezione civile in cui, purtroppo, i nostri volontari sono sempre più spesso coinvolti", annuncia il presidente Anpas Marche Andrea Sbaffo che invita tutti a "donare" per la realizzazione del progetto. "Ogni offerta, piccola o grande che sia, contribuirà a rendere questa sede una realtà sempre più efficiente, insieme possiamo continuare a garantire un servizio di qualità e a mantenere l’eccellenza che contraddistingue da sempre Anpas Marche. Un ringraziamento particolare va a tutti i volontari per il loro grande impegno quotidiano e a tutti coloro che ci hanno sostenuto e che ci sosterranno nel futuro".