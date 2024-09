I 125 anni dei Salesiani: "Qui più di cento nazioni. Il sogno? Aprire un centro di formazione professionale"

La prima pietra dell’Opera Salesiana fu posta ad Ancona nel 1899 quando la città iniziava ad estendersi verso la stazione ferroviaria. Allora in aperta campagna, ora si trova al centro di uno dei quartieri più multietnici della città. L’Oratorio accoglie oggi più di 600 bambini e ragazzi, seguiti da 120 volontari, che si alternano nelle attività didattiche e formative, da cinque sacerdoti e un coadiutore. A reggere la parrocchia salesiana della Sacra Famiglia è don Giampiero. Per questo anniversario il Carlino l’ha intervistato.

Sono trascorsi molti anni dalla posa della prima pietra dell’Opera Salesiana. Come è cambiata la vostra missione in città?

"Sicuramente dopo 125 anni il cambio è notevole. Allora i ragazzi erano poveri, abbandonati, facevano qualche furtarello. La realtà, anche multiculturale del quartiere, ci ha condotto ad individuare le povertà che i ragazzi vivono oggi che non sono solo economiche ma anche educative, affettive e relazionali accresciute soprattutto dopo il Covid".

I giovani sono al centro della vostra missione. Qual é il vostro obiettivo?

"Don Bosco ci chiede di fare buoni cristiani ed onesti cittadini. Questo continua ad essere quello che vogliamo realizzare con i giovani: crescere spiritualmente alla scuola di un Dio che li ha voluti e progettati e che siano all’interno della società autorevoli e autori di un cambiamento positivo".

Questo quartiere è cambiato moltissimo ed oggi è abitato da una comunità multietnica. Come vivete questa nuova realtà?

"E’ il dono più bello della nostra esperienza in questo quartiere dove esistono 101 nazioni, una ricchezza unica che viviamo come una sfida ed un dono. La nostra realtà è un laboratorio interculturale e interreligioso. Questa estate abbiamo avuto 130 bambini, di 40 nazioni con animatori provenienti da 18 nazioni con religioni differenti. Hanno convissuto e costruito insieme una bellissima esperienza di integrazione, di relazione e di crescita".

L’Oratorio è il cuore nevralgico della missione. Come convivono al suo interno le varie culture del quartiere?

"É bello quello che si sta costruendo perché lo si fa attorno al concetto di ’casa’. Stai qui perché ti senti a casa, sei accolto, non sei giudicato. Questo fa sì che si possa crescere insieme al di là della propria religione, della propria cultura, attorno a qualcosa che è più grande e ti fa sentire persona".

In questo contesto come si svolge la vostra opera di evangelizzazione?

"Credo che l’educazione sia al centro. Noi educhiamo con un modello che è Gesù Cristo, l’uomo realizzato. Cerchiamo di presentare agli uomini e ai nostri ragazzi la possibilità di essere veramente liberi che lo si è quando sei pienamente uomo o donna nella profondità del tuo essere. Significa confrontarsi anche con le altre religioni attorno ad un modello centrale che è Gesù Cristo".

Per san Giovanni Bosco l’attenzione va rivolta soprattutto ai giovani vulnerabili, alla loro educazione e al loro inserimento nel mondo del lavoro. Che realtà avete?

"Abbiamo un sogno: aprire un centro di formazione professionale per il tessile, in collaborazione con Confindustria, la Canali e la Lardini che stanno investendo in questo progetto, e per il settore elettrico per offrire ai ragazzi una formazione e un lavoro degno per una vita serena e tranquilla".

Claudio Desideri