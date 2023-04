I 18 anni della Comcerto "La mia agenzia a caccia di talenti e grandi star I sogni sono U2 e Stipe"

di Raimondo Montesi

L’agenzia Comcerto di Ancona compie 18 anni, anche se ‘matura’ lo è da un pezzo. Basti dire che già il primo festival ‘Spilla’, nel 2007, vantava una star internazionale, Badly Drawn Boy. Poi vennero Mumford and Sons, The Lumineers, Billy Corgan, James Bay, Belle & Sebastian, Passenger, Richard Ashcroft, Johnny Marr... Tantissimi nomi. Forse neanche il fondatore Eric Bagnarelli se li ricorda tutti. Per non parlare degli artisti di cui cura i concerti. "Ne organizziamo tra i 100 e i 120 l’anno – spiega – la maggior parte d’estate". Com’è iniziato tutto, a parte la passione per la musica?

"Per alcuni anni ho lavorato per locali ed eventi vari. Finita l’università sono andato a lavorare in un club di Londra, il Forum, dove ho ‘tarato’ il genere di cui mi sarei occupato. Poi è venuto il Barfly di Desideria Silvestrelli, che con impegno e forza aveva messo in piedi un club unico in Italia".

Che manca alla città...

"Sì, un palco del genere manca. Il Barlfy è stato fondamentale per la scena anconetana, a livello di pubblico e di artisti. Ci venivano tanti artisti, alcuni diventati molto famosi".

Anche lei ha contribuito a ‘lanciare’ molti nomi. Chi le sta più a cuore?

"I Mumford and Sons, con cui si è creato un rapporto personale. Siamo cresciuti in parallelo. Dai primi concerti di fronte a 250 persone a quelli con 15mila presenti. La Comcerto è andata bene subito. La crescita è stata costante, come l’aumentare degli artisti internazionali di cui organizziamo i tour".

Più talenti agli inizi che star già affermate?

"Sì, come i Mumford, i Lumineers, Lorde. Abbiamo fatto Rag’n’Bone, quello di ‘Human’. E Alicia Keys, ma lei era già ‘lei’".

Gruppi e cantanti si scoprono ancora girando per i locali inglesi?

"Sempre di meno. La cosa è diventata meno romantica. Si lavora molto con internet, lo streaming. Un paio di volte all’anno però vado a Londra, per showcase e concerti. Un passaggio importante per noi è stata l’acquisizione da parte di Live Nation, i primi a livello mondiale".

Episodi particolari che ricorda, magari con qualche star ‘bizzosa’?

"In realtà come in tutti i lavori incontri persone affabili e meno affabili. Nel 2012 ho organizzato un concerto di Iggy Pop a Verona. Lui è in effetti un personaggio particolare, sopra le righe. Con Billy Corgan ricordo che per giorni ci parlammo pochissimo. Pensai che fosse uno molto sulle sue. Invece alla fine mi invitò a pranzo e fu gentilissimo. Avemmo un bel dialogo. E lo dico da fan degli Smashing Pumpkins".

Superata la crisi dovuta al Covid?

"Per fortuna, facendo gli scongiuri, è andata. Il 2022 è stato un anno di ‘rincorse’, di recuperi. Spero che il 2023 sia quello del ritorno alla normalità. E’ stata dura. La pandemia ha fatto talmente tanti danni. C’è chi ha cambiato mestiere. Lo scorso anno non si trovavano le maestranze".

Prossimi concerti da segnalare?

"Ad Ancona Tiziano Ferro, a Milano gli americani Big Thief".

Il sogno mai realizzato?

"Gli U2. Se devo sognare, sogno in grande. Anzi no. Dico Michael Stipe, una delle figure più carismatiche del rock. Non i R.E.M., ma solo perché ormai si sono sciolti".