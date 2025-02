I 20 anni del PalaCasali: "Da scommessa criticata a vero tempio dell’atletica"

A inizio febbraio il PalaCasali, o PalaIndoor, tempio dell’atletica nazionale al coperto e gioiello anconetano, ha compiuto vent’anni. Un compleanno che sarà ricordato con una cerimonia domenica prossima in occasione dei Campionati italiani assoluti indoor di atletica che si svolgeranno proprio nell’impianto della Montagnola. Il sindaco di Ancona, nel 2005, era Fabio Sturani, che ne va giustamente orgoglioso: "Tutto partì nel 2001, tra progettazione e finanziamento – racconta Sturani – e fu anche realizzato in tempi molto rapidi. Era una scommessa, a suo tempo, con qualche dubbio da parte della città e soprattutto anche in consiglio comunale, visto che spendere 12 milioni di euro per un impianto sportivo non era certo poco. Però il progetto aveva e ha tuttora una sua valenza nazionale, è ancora l’unico impianto indoor presente sul territorio nazionale. Ce n’è un altro a Padova, ma dentro a un capannone industriale adattato. Il PalaCasali, invece, è un impianto ad hoc per l’atletica. In questo sicuramente una scommessa vinta, che ci ha permesso di sfornare tanti campioni".

Una scommessa non solo dal punto di vista sportivo: "Le gare ospitate generano un notevole indotto turistico, economico, di promozione del territorio – prosegue Fabio Sturani –, se pensiamo che nell’ultima stagione vi hanno gareggiato 15mila atleti, ai quali si aggiungono accompagnatori, tecnici, dirigenti. Un’occasione di crescita per la città e per il territorio". Sotto la gestione Sturani, negli anni in cui fu assessore e poi sindaco di Ancona, furono realizzati lo stadio del Conero, il PalaRossini, oggi PalaPrometeo, il PalaScherma, il campo di atletica Italico Conti e, appunto, il gioiello PalaIndoor, rendendo Ancona un capoluogo dello sport nazionale in fatto di impiantistica. "Sono vent’anni che è stato realizzato e ha retto bene al tempo che è passato. Certo, sono state fatte alcune migliorie all’interno, come tutto l’impianto di illuminazione a led, che era una delle criticità per le riprese televisive, e c’è in atto l’ampliamento per una sala per il salto in alto, anche se procede un po’ a rilento. E poi altri 600 metri quadri per palestra e spazi".

La forza del PalaCasali è sempre stata anche quella di poter ospitare altre discipline sportive, ma anche eventi extrasportivi: "Ricordo – conclude Sturani – che ci avevamo fatto anche il comizio di Prodi per le politiche del 2006, poi c’è stato anche Renzi". Un contenitore multifunzione. Che domenica festeggerà ufficialmente le sue prime venti candeline.

Giuseppe Poli