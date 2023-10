I 20 anni del trekking urbano: le visite

Torna il trekking urbano ad Ancona, e come sempre l’iniziativa fa registrare il quasi tutto esaurito a distanza di parecchi giorni. Tra l’altro quest’anno si celebrano i 20 anni dell’iniziativa. Il nuovo appuntamento è per domenica 29 (ore 9), quando si potrà andare alla scoperta dei segreti di un luogo straordinario come il parco della Cittadella, e relativa Rocca. I gruppi partiranno dal parcheggio principale, ciascuno con la rispettiva guida turistica professionale. L’iniziativa, a cura dell’assessorato al turismo, è a partecipazione gratuita. Per prenotarsi in uno dei 12 gruppi previsti occorre telefonare al numero dell’Edicola - IAT di piazza Roma (3392922855, anche su Whatsapp, indicando nominativo e indirizzo email), fino ad esaurimento dei posti disponibili.

In realtà, spiega Sergio Sparapani, funzionario dell’Ufficio turismo, "vista la richiesta aggiungeremo un gruppo. Ognuno sarà composto dalle 30 alle 40 persone. Lunedì faremo un sopralluogo, al quale parteciperà anche Claudio Bruschi (grande esperto di storia anconetana, in particolare dal punto di vista militare, ndr), che ci è sempre molto utile in queste occasioni". La visita guidata regalerà anche delle ‘chicche’. Come spiega Sparapani: "Entreremo anche nella Polveriera ‘Beato Amedeo’, già sede del tiro a segno, chiusa da una vita. L’abbiamo ripulita, e domenica a fare da guida nel sito ci sarà il 23 volte campione italiano Maurizio Ballirano, dorico del Pincio, che ha conquistato anche numerosi titoli internazionali. Il percorso prevede inoltre la visita al maneggio, le cui attività saranno presentate dall’ASD I Cavalieri della Cittadella e dalla responsabile, che si è prestata a illustrarle ai partecipanti. Ci sono anche quelle dedicate ai disabili. Naturalmente visiteremo la Rocca della Cittadella, sede del Segretariato permanente dell’iniziativa Adriatico–Ionico".

Il tutto esaurito è quasi certo, si diceva. Per l’assessore al turismo Daniele Berardinelli "questa è l’ennesima dimostrazione del desiderio degli anconetani di tornare a godere e usufruire delle bellezze della città, di luoghi rimasti troppo a lungo inaccessibili. E’ anche la dimostrazione della volontà di ritrovare le proprie radici, la propria identità". Berardinelli fa degli esempi concreti: "Stiamo lavorando per recuperare il Forte Garibaldi a Pietralacroce. Ma tutti e sedici i forti di Ancona vanno valorizzati, inserendoli in un programma che attragga anche i turisti. Per la stessa Cittadella abbiamo dei progetti, come quello di riportarvi i concerti. Per non parlare del Cardeto, un parco in centro a picco sul mare! Vogliamo che gli anconetani si riapproprino di tutti questi splendidi luoghi".

Raimondo Montesi