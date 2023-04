I 250 anni di Spontini, un docufilm e un libro per omaggiarlo

In attesa delle celebrazioni per i 250 anni dalla nascita di Gaspare Spontini (1774-1851) che si terranno nel 2024, la figura del compositore marchigiano è al centro di una serie di iniziative artistiche e scientifiche promosse dalla Fondazione Pergolesi Spontini e dai Comuni di Jesi e Maiolati Spontini, per far conoscere la sua opera ad un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo. Nel percorso di avvicinamento alla ricorrenza, si collocano, tra l’altro, il docufilm "Gaspare Spontini Celeste Amore" prodotto da SubwayLab, gli Spontini Days nel Festival Pergolesi Spontini 2023 (di cui a breve verrà annunciato il programma), e la pubblicazione – in questi giorni - di "Gaspare Spontini. The Berlin years", il libro di Fabian Kolb e Alessandro Lattanzi per la casa editrice LIM Libreria Musicale Italiana nella collana "Studi e saggi". Il nuovo volume vede il concorso e il sostegno della Fondazione Pergolesi Spontini, del Comune di Jesi e della Biblioteca Planettiana, del Comune di Maiolati Spontini, della "Johannes Gutenberg" Universität Mainz, della Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main, e del Theater Erfurt.